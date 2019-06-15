Режисер Франко Дзеффіреллі помер у Римі, йому було 96 років.

Франко Дзеффіреллі – італійський кінорежисер, який помер на 97-му році життя в своєму будинку в Римі.

– Я ніколи не хотів, щоб цей день настав. Франко Дзеффіреллі пішов сьогодні вранці. Один з найбільших людей світової культури. Ми приєднуємося до болю близьких. До побачення, великий Майстре, Флоренція ніколи не забуде тебе, – написав мер Флоренції Даріо Нарделлі.

Він починав кар’єру в кінці 1940-х років як актор і театральний художник. У 1950-х роках він почав режисувати театральні та оперні постановки.

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Першою режисерською роботою Дзеффіреллі в кіно був фільм Кемпінг 1957 року. Найбільш відомими його картинами стали Приборкання норовливої 1967 Ромео і Джульєтта 1968 і Гамлет 1990.

Нагадаємо, 14 червня померла актриса Едіт Гонсалес, яка прославилася після ролі в серіалі Багаті також плачуть.

Джерело: Dario Nardella‏