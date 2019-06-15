Українська співачка Руслана до Всесвітнього дня вітру презентувала музично-соціальне відео Wind Energy. Endless.

Руслана Лижичко разом з WindEurope до Всесвітного дня вітру представила соціальний музичний ролик Wind Energy. Endless.

– Це відео – know-how! Це відео – іновація! Ми віднайшли, як показати потенціал енергії вітру та популяризувати чисту енергію для майбутнього! – пояснила співачка.

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У ролику використали фрагмент нової пісні summer single Wind Song AU, прем’єра якої за тиждень відбудеться у Бонні.

Зйомки відбулися у квітні-травні у Каховці Херсонської області, на території вітропарку Новотроїцький.

До речі, Руслана стала глобальним Амбасадором Відновлюваної Енергії у світі у вересні 2018 року.

Фото: скрін відео Ruslana Ambassador