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Руслана танцює на вітряку: соціальний ролик співачки до Дня вітру

Українська співачка Руслана до Всесвітнього дня вітру презентувала музично-соціальне відео Wind Energy. Endless.

Руслана танцює на вітряку

Руслана Лижичко разом з WindEurope до Всесвітного дня вітру представила соціальний музичний ролик Wind Energy. Endless.

– Це відео – know-how! Це відео – іновація! Ми віднайшли, як показати потенціал енергії вітру та популяризувати чисту енергію для майбутнього! – пояснила співачка.

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У ролику використали фрагмент нової пісні summer single Wind Song AU, прем’єра якої за тиждень відбудеться у Бонні.

Зйомки відбулися у квітні-травні у Каховці Херсонської області, на території вітропарку Новотроїцький.

До речі, Руслана стала глобальним Амбасадором Відновлюваної Енергії у світі у вересні 2018 року.

Фото: скрін відео Ruslana Ambassador

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