Українська співачка Руслана до Всесвітнього дня вітру презентувала музично-соціальне відео Wind Energy. Endless.
Руслана Лижичко разом з WindEurope до Всесвітного дня вітру представила соціальний музичний ролик Wind Energy. Endless.
– Це відео – know-how! Це відео – іновація! Ми віднайшли, як показати потенціал енергії вітру та популяризувати чисту енергію для майбутнього! – пояснила співачка.
Читайте: Руслана влаштувала “дикі” танці на глибині 16 метрів
У ролику використали фрагмент нової пісні summer single Wind Song AU, прем’єра якої за тиждень відбудеться у Бонні.
Зйомки відбулися у квітні-травні у Каховці Херсонської області, на території вітропарку Новотроїцький.
До речі, Руслана стала глобальним Амбасадором Відновлюваної Енергії у світі у вересні 2018 року.
Фото: скрін відео Ruslana Ambassador