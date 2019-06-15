Відомий український телеведучий Дмитро Комаров одружився з моделлю та ведучою Олександрою Кучеренко.

Дмитро Комаров одружився з телеведучою каналу ICTV Олександрою Кучеренко, яка за сумісництвом була його партнеркою на танцювальному шоу.

– Друзі, я завжди оберігав своє особисте життя і тримав в секреті. Але обіцяв вам, що все розповім, коли прийде час. І ось він прийшов. Ми з Сашею Кучеренко разом, – написав Дмитро.

Олександра Кучеренко веде програму Зірковий спорт на каналі ICTV.

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Нагадаємо, що 23 травня Настя і Потап зіграли весілля. Факти ICTV писали, хто із зіркових гостей прийшов на церемонію і який ресторан орендували молодята.