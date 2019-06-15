Відомий український телеведучий Дмитро Комаров одружився з моделлю та ведучою Олександрою Кучеренко.
Дмитро Комаров одружився з телеведучою каналу ICTV Олександрою Кучеренко, яка за сумісництвом була його партнеркою на танцювальному шоу.
– Друзі, я завжди оберігав своє особисте життя і тримав в секреті. Але обіцяв вам, що все розповім, коли прийде час. І ось він прийшов. Ми з Сашею Кучеренко разом, – написав Дмитро.
Олександра Кучеренко веде програму Зірковий спорт на каналі ICTV.
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Друзья, я всегда оберегал свою личную жизнь и держал в секрете. Но обещал вам, что всё расскажу, когда придет время. И вот оно пришло)) Мы с Сашей Кучеренко @aakucherenko стали мужем и женой. Понимаю, что у вас много вопросов)) Ответы на них – сегодня в Светской жизни в 23.35 на 1+1 Мы счастливы)
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Нагадаємо, що 23 травня Настя і Потап зіграли весілля. Факти ICTV писали, хто із зіркових гостей прийшов на церемонію і який ресторан орендували молодята.