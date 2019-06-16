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Девід Бекхем і Белла Хадід: як зірки святкують День батька

16 червня по всьому світу відзначають День батька. Як це свято проводять зірки – на Фактах ICTV.

Девід Бекхем і Белла Хадід: як зірки святкують День батька

День батька святкують зірки по всьому світу, соцмережі яких розриваються від теплих слів і зізнань.

Актриса Дизель студіо Вікторія Булітко опублікувала фотографію з батьком.

– Мій тато – моє велике кохання, підтримка і опора. З Днем батька, дорогий! Добре, що ти – мій тато, – написала вона у соцмережі.

Українська співачка Гайтана у День батька поділилася особистою історією стосунків з татом:

– Я молюся за родину. Нехай буде здоров’я, щастя, мир і кохання у кожному будинку! Нехай буде відповідальний батько і мудра мати у кожної дитини. З днем ​​батька.

Я запам’ятала не дуже хороші кадри з дитинства, де мій батько піднімав руку на маму. Я пам’ятаю мамині сльози і страх … Я дорослішала з образою на всіх чоловіків, це заважало мені будувати адекватні стосунки, поки мій рідний батько не поговорив зі мною серйозно і не розкаявся у своїх вчинках …

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На честь Дня батька Меган Маркл і принц Гаррі опублікували у себе в Instagram нове, зворушливе фото свого сина Арчі.

Американська топ-модель Белла Хадід поділилася сімейними фотографіями, написавши зворушливе привітання:

– З Днем батька, папа, я сумую за цим часом. Я хотіла би, щоб ми могли бути разом сьогодні. Дякую за те, що ти завжди був найкращим батьком, яким ти міг бути. Я тебе люблю назавжди, і завжди! Найкумедніший, найхаризматичніший, щедрий, добрий, люблячий чоловік.

Чоловік Вікторії Бекхем Девід також приєднався до чудової традиції і показав дитячі фото, на яких поруч з ним його батько Девід Едвард Алан Бекхем.

 

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Happy Father’s Day dad… Love you so much

Публикация от David Beckham (@davidbeckham)

До Дня батька Ален Делон і його батько Жан-Поль Бельмондо знялися у фотосесії Paris Match.

 

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Дві легенди: Ален Делон та Жан-Поль Бельмондо у фотосесії Paris Match. Подробиці на #jetsetterua

Публикация от JetSetter.ua (@jetsetterua)

До речі, ICTV організував на столичному ВДНГ святкування Дня батька, на якому гостей чекали зіркові батьки ICTV та Дизель Шоу, конкурси та змагання, розваги та шоу-програма, незабутні емоції та особливі подарунки.

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