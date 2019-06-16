PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Зірки

Помер барабанщик Машины времени Сергій Остроумов

У Росії помер барабанщик гурту Машина времени Сергій Остроумов.

Сергей Остроумов

На 54-му році життя в Росії помер барабанщик гурту Машина времени Сергій Остроумов.

Про смерть музиканта повідомив фронтмен гурту Андрій Макаревич.

Читайте: Помер Франко Дзеффіреллі – видатні фільми режисера

У коментарях до запису він додав, що причиною смерті став інсульт.

– Всю ніч лікарі билися за його життя, але витягнути не змогли, – зазначили у прес-службі гурту.

Раніше Факти ICTV писали, що померла актриса Едіт Гонсалес, яка прославилася після ролі в серіалі Багаті також плачуть.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка