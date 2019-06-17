Американський репер A$AP Rocky вперше виступить в Україні на музичному фестивалі Atlas Weekend 2019.
П’ятим хедлайнером музичного фестивалю Atlas Weekend 2019 стане американський реп-виконавець A$AP Rocky.
На п’ятий день Atlas Weekend відбудеться перший виступ музиканта в Україні.
A$AP Rocky є володарем Греммі у номінації Best Music Video і контрактів з найкращими лейблами США.
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Виконавець знаходиться на перших сходинках чарту Billboard 200, а його альбоми ставали золотими і платиновими.
До слова, Факти ICTV публікували довідку про хедлайнерів Atlas Weekend 2019.
Джерело: Atlas Weekend
Фото: ASAP Rocky
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