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Atlas Weekend 2019: названо п’ятого хедлайнера фестивалю

Американський репер A$AP Rocky вперше виступить в Україні на музичному фестивалі Atlas Weekend 2019.

ASAP Rocky

П’ятим хедлайнером музичного фестивалю Atlas Weekend 2019 стане американський реп-виконавець A$AP Rocky.

На п’ятий день Atlas Weekend відбудеться перший виступ музиканта в Україні.

A$AP Rocky є володарем Греммі у номінації Best Music Video і контрактів з найкращими лейблами США.

Читайте: She Wants Revenge вперше виступлять у Києві

Виконавець знаходиться на перших сходинках чарту Billboard 200, а його альбоми ставали золотими і платиновими.

До слова, Факти ICTV публікували довідку про хедлайнерів Atlas Weekend 2019.

Джерело: Atlas Weekend

Фото: ASAP Rocky

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