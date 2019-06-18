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MTV Movie & TV Awards – 2019: список лауреатів премії

У США назвали лауреатів премії MTV Movie & TV Awards – 2019.

MTV Movie & TV Awards

У США відгриміла 28-ма щорічна премія MTV Movie & TV Awards – 2019.

Ведучим церемонії став актор Закарі Лівай, який зіграв головну роль у фільмі Шазам.

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Лауреатів обирали шляхом глядацького голосування.

Цього року додали три нові номінації: Найкраще реаліті-шоу, Момент, який запам’ятався найбільше та Найращий герой у реальному житті.

Лауреати MTV Movie & TV Awards – 2019:

  • Найкращий фільм – Месники: Фінал
  • Найкраще шоу – Гра престолів
  • Найкращий актор або актриса у фільмі – Леді Гага (Народження зірки)
  • Найкращий актор або актриса на ТБ – Елізабет Мосс (Оповідь служниці)
  • Найкраща комедійна роль – Ден Леві (Шіттс Крик)
  • Найкращий герой – Роберт Дауні мл. (Месники: Фінал)
  • Найкращий лиходій – Джош Бролін (Месники: Фінал)
  • Найкращий поцілунок – Ной Сентінео та Лана Кондор (Всім хлопцям, яких я любила раніше)
  • Найкращий геройу реальному житті – Рут Бейдер Гінзбург (РБГ)
  • Найкраща битва – Брі Ларсон (Капітан Марвел) проти Джеммі Чан (Мінн-Ерва) (Капітан Марвел)
  • Прорив року – Ной Сентінео (Всім хлопцям, яких я любила раніше)
  • Найстрашніший момент – Сандра Буллок (Пташиний короб)
  • Найкраще реаліті-шоу – Love & Hip Hop: Atlanta
  • Найкращий документальний фільм – Surviving R. Kelly
  • Найкращий ведучий – Нік Кеннон (Wild ‘n Out)
  • Момент, який запам’ятався найбільше – Холостяк (Колтон Андервуд стрибає через паркан)
  • Найкращий музичний момент – Shallow (Народження зірки)

Раніше Факти ICTV зібрали найбільш очікувані прем’єри серіалів, які можна подивитися вже цього літа.

Фото: Getty Images

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