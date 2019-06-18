У США назвали лауреатів премії MTV Movie & TV Awards – 2019.
У США відгриміла 28-ма щорічна премія MTV Movie & TV Awards – 2019.
Ведучим церемонії став актор Закарі Лівай, який зіграв головну роль у фільмі Шазам.
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Лауреатів обирали шляхом глядацького голосування.
Цього року додали три нові номінації: Найкраще реаліті-шоу, Момент, який запам’ятався найбільше та Найращий герой у реальному житті.
Лауреати MTV Movie & TV Awards – 2019:
- Найкращий фільм – Месники: Фінал
- Найкраще шоу – Гра престолів
- Найкращий актор або актриса у фільмі – Леді Гага (Народження зірки)
- Найкращий актор або актриса на ТБ – Елізабет Мосс (Оповідь служниці)
- Найкраща комедійна роль – Ден Леві (Шіттс Крик)
- Найкращий герой – Роберт Дауні мл. (Месники: Фінал)
- Найкращий лиходій – Джош Бролін (Месники: Фінал)
- Найкращий поцілунок – Ной Сентінео та Лана Кондор (Всім хлопцям, яких я любила раніше)
- Найкращий геройу реальному житті – Рут Бейдер Гінзбург (РБГ)
- Найкраща битва – Брі Ларсон (Капітан Марвел) проти Джеммі Чан (Мінн-Ерва) (Капітан Марвел)
- Прорив року – Ной Сентінео (Всім хлопцям, яких я любила раніше)
- Найстрашніший момент – Сандра Буллок (Пташиний короб)
- Найкраще реаліті-шоу – Love & Hip Hop: Atlanta
- Найкращий документальний фільм – Surviving R. Kelly
- Найкращий ведучий – Нік Кеннон (Wild ‘n Out)
- Момент, який запам’ятався найбільше – Холостяк (Колтон Андервуд стрибає через паркан)
- Найкращий музичний момент – Shallow (Народження зірки)
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