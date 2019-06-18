У США назвали лауреатів премії MTV Movie & TV Awards – 2019.

У США відгриміла 28-ма щорічна премія MTV Movie & TV Awards – 2019.

Ведучим церемонії став актор Закарі Лівай, який зіграв головну роль у фільмі Шазам.

Читайте: Рецензія на фільм Люди в чорному: Інтернешнл – космічні спецефекти з гумором

Лауреатів обирали шляхом глядацького голосування.

Цього року додали три нові номінації: Найкраще реаліті-шоу, Момент, який запам’ятався найбільше та Найращий герой у реальному житті.

Лауреати MTV Movie & TV Awards – 2019:

Найкращий фільм – Месники: Фінал

Найкраще шоу – Гра престолів

Найкращий актор або актриса у фільмі – Леді Гага (Народження зірки)

Найкращий актор або актриса на ТБ – Елізабет Мосс (Оповідь служниці)

Найкраща комедійна роль – Ден Леві (Шіттс Крик)

Найкращий герой – Роберт Дауні мл. (Месники: Фінал)

Найкращий лиходій – Джош Бролін (Месники: Фінал)

Найкращий поцілунок – Ной Сентінео та Лана Кондор (Всім хлопцям, яких я любила раніше)

Найкращий геройу реальному житті – Рут Бейдер Гінзбург (РБГ)

Найкраща битва – Брі Ларсон (Капітан Марвел) проти Джеммі Чан (Мінн-Ерва) (Капітан Марвел)

Прорив року – Ной Сентінео (Всім хлопцям, яких я любила раніше)

Найстрашніший момент – Сандра Буллок (Пташиний короб)

Найкраще реаліті-шоу – Love & Hip Hop: Atlanta

Найкращий документальний фільм – Surviving R. Kelly

Найкращий ведучий – Нік Кеннон (Wild ‘n Out)

Момент, який запам’ятався найбільше – Холостяк (Колтон Андервуд стрибає через паркан)

Найкращий музичний момент – Shallow (Народження зірки)

Раніше Факти ICTV зібрали найбільш очікувані прем’єри серіалів, які можна подивитися вже цього літа.