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Факти / Шоу-бізнес / Музика

Полу Маккартні – 77: найкращі цитати та хіти учасника The Beatles

Британському музикантові Полу Маккартні 18 червня виповнилося 77 років. Факти ICTV зібрали найяскравіші цитати і хіти учасника The Beatles.

Полу Маккартні – 77: найкращі цитати та хіти учасника The Beatles

Британський музикант, учасник легендарної групи The Beatles Пол Маккартні 18 червня святкує свій 77 день народження.

Маккартні народився 18 червня 1942 року в місті Ліверпуль (Велика Британія). У 1957 році він познайомився з Джоном Ленноном та увійшов до складу гурту The Quarrymen. У 1959 році The Quarrymen мутували в Silver Beetles, а трохи пізніше у The Beatles.

Після запаморочливого успіху The Beatles Полу все ж довелося почати сольну кар’єру через розпад гурту.

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У квітні 1970 року він випустив свій перший сольний альбом, який став двічі платиновим.

Маккартні у 2011 році був визнаний одним з кращих басистів всіх часів за версією авторитетного журналу Rolling Stone.

Крім того, він отримав широку популярність як активіст за права тварин і прихильник вегетаріанства.

Маккартні був одружений тричі та є батьком п’ятьох дітей.

Топ-5 найкращих цитат Пола Маккартні

  • Вічно хотіти довести щось – це дурна штука.
  • Я пишаюся тим, що на моїй душі стоїть клеймо рок-н-ролу!
  • У кінцевому рахунку, любов, яку ти приймаєш, дорівнює любові, яку ти створюєш.
  • Не важливо, щоб усюди був сенс – смішно, ну й добре!
  • Якби на м’ясокомбінатах були скляні стіни, всі стали б вегетаріанцями.

Топ-5 хітів Пола Маккартні

Раніше Факти ICTV писали, що у білоруського виконавця Макса Коржа народився син.

Фото: Dreamstime

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