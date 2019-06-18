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Сергій Бабкін втретє став батьком: співак записав чуттєве відео

Сергій Бабкін втретє став батьком. Його дружина народила хлопчика.

Сергій Бабкін втретє став батьком: співак записав чуттєве відео

Український співак Сергій Бабкін втретє став татом. Його дружина, Сніжана Бабкіна, народила хлопчика.

Пологи відбувалися в одній зі столичних клінік. Дитина з’явилася на світ о 9.52.

Мама та новонароджений почувають себе добре. Вага малюка – 3,25 кг, ріст – 53 см.

Читайте: Ірина Шейк і Бредлі Купер остаточно розійшлися – ЗМІ

У день народження дитини Сергій Бабкін опублікував на YouTube-каналі чорно-біле відео, в якому зачитав зворушливий вірш.

Нагадаємо, раніше у Макса Коржа народився син.

Фото: Сергій Бабкін

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