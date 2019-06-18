Сергій Бабкін втретє став батьком. Його дружина народила хлопчика.
Український співак Сергій Бабкін втретє став татом. Його дружина, Сніжана Бабкіна, народила хлопчика.
Пологи відбувалися в одній зі столичних клінік. Дитина з’явилася на світ о 9.52.
Мама та новонароджений почувають себе добре. Вага малюка – 3,25 кг, ріст – 53 см.
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У день народження дитини Сергій Бабкін опублікував на YouTube-каналі чорно-біле відео, в якому зачитав зворушливий вірш.
Нагадаємо, раніше у Макса Коржа народився син.
Фото: Сергій Бабкін
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