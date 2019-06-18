Квитки на UPark Festival 2019 можна придбати з позначкою VIP або без неї, ціна коливається від 1499 до 6099 грн.

Квитки на міжнародний рок-фестиваль UPark Festival можна придбати на один день або ж абонемент на усі три дні, окрім фан зони будуть також VIP-місця.

Фестиваль триватиме з 16 до 18 липня включно.

Ціна за один день становить 1499 грн, а абонемент – 3499 грн. VIP-зона за один день обідеться у 2299 грн, а триденний абонемент вартує 6099 грн.

Купити квитки можна за посиланням.









UPark Festival 2019: де купити квитки і ціна / 2 фотографии

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-На три дні, 16, 17 і 18 липня, ми перетворимо 7 гектарів київського Sky Family Park на ідеальний острів музики і активних розваг прямо у великому місті. Наша мета: зробити три дні UPark Festival – найяскравішими днями вашого літа. І все, що для цього потрібно, у нас є, – зазначили організатори.

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