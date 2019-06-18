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Vislovo: група Время и Стекло презентувала новий кліп

Популярний український гурт Время и Стекло представив новий кліп на пісню Vislovo.

Vislovo: група Время и Стекло презентувала новий кліп

Гурт Время и Стекло опублікувавкліп на новий сингл Vislovo.

– Прийшов час героїв нової епохи!, – зазначила солістка Надія Дорофєєва.

Читайте: Alina Pash презентувала другу частину дебютного альбому Pintea

Пісня Vislovo відкриває новий альбом, який стане для гурту четвертим. Основний реліз відбудеться 5 липня.

Раніше Факти ICTV писали, що гурт KAZKA випустив перший сингл з нового альбому Nirvana під назвою Пісня сміливих дівчат.

Фото: vremyaisteklo

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