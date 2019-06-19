Що думають про серіал Чорнобиль безпосередні учасники подій та наскільки правдиву історію нам показують – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Серіал Чорнобиль від HBO посів першу сходинку у рейтингу 250 найкращих серіалів за версією найбільшого кінопорталу IMDb, випередивши навіть Гру престолів.

Нещодавно на екрани вийшов останній, п’ятий епізод серіалу Чорнобиль під назвою Вічна пам’ять.

Зворотна реакція не змусила на себе довго чекати: глядачі називаюсь серіал найкращим продуктом від HBO.

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А от що думають про серіал самі ліквідатори та оператори четвертого енергоблоку?

Ми поспілкувалися з безпосередніми учасниками подій та з’ясували, що є вдалим домислом, а що викликає негативну реакцію.

– Важко оцінювати художній фільм, що зроблений як документальний, – коментує секретар партійного комітету ЧАЕС Сергій Парашин.

Сергій Парашин працював у бункері і добре знайомий з колективом, який зображений у серіалі.

– Не сходяться типи особистостей – і це проблема, адже зображені люди ще живі. Їхні прізвища зобов’язують кінематографістів говорити про них точно. Дятлов вийшов інакшим. Він жорсткий, але не боягуз. А от найточніше вдався головний інженер.

Колишній секретар парткому зазначає, що складається враження, начебто найстрашніша подія з цього періоду – це сам вибух реактора, і він вже позаду. Насправді все ще було попереду.

– Керівництво робило дії, яких можна було уникнути. Наприклад, ситуація з шахтарями. Але це стало відомо набагато пізніше, і Радянський Союз намагався робити хоч щось, аби втримати контроль над ситуацією, – говорить Парашин.

Також він розповів, що неправильно зображена сцена з нарадою Горбачова.

Серіал: Горбачов віддає наказ, і всі починають готуватися до евакуації.

Історія: План евакуації вже був готовий, автобуси вже стояли біля Прип’яті і чекали лише остаточного наказу.

Саме тому евакуація пройшла досить швидко, що сприяло величезній кількості врятованих людей.

– Ніхто не втікав, а робив те, що повинен. В цьому і є наш скромний героїзм, – резюмує Сергій Парашин.

Пам’ятаєте фрагмент з другої серії, де обирають добровольців, аби спустити воду з-під реактора?

Дозвольте нам вбити трьох людей. Вони помруть за тиждень.

Це одна з найдраматичніших сцен у серіалі. При тому, що далі не показано, що ж зрештою сталося з трьома добровольцями.

Оскільки про них більше не згадують у серіалі, то складається враження, ніби вони загинули.

І таку думку, до речі, поділяють і про реальних людей.

Насправді Олексій Ананенко та Валерій Беспалов досі живі, а Борис Баранов помер у 2005 році.

І от саме в Олексія до цієї сцени найбільше зауважень.

Серіал: Керівництво обирає трьох добровольців серед працівників, заохочуючи їх високими преміальними.

Історія: Вони не були добровольцями. Операція припала на їхню зміну, і вони виконували свій прямий обов’язок.

– Для спуску води потрібно було три особи – двоє, хто відкриватиме засувки, та один наглядач, який би за потреби прийшов на допомогу.

Олексій Аноненко

Операція пройшла швидко та без ускладнень. Ми були там кілька годин – дві або три, – розповідає Олексій Ананенко.

Наступний момент – спеціальний захист, який був на ліквідаторах.

Серіал: Чоловіки одягнені у цупкі спеціальні гідрокостюми, на голові щільна маска з віконцем для очей.

Історія: Тонкі гідрокостюми та звичайний респіратор.

Однак, як кажуть самі свідки цих подій, історія їхнього подвигу трохи перебільшена.

– У травні 1986 року небезпека парового вибуху була настільки реальною, а наслідки дуже катастрофічними, що будь-яка операція з запобігання цієї небезпеки відразу ж набувала колосального значення, – говорить Ананенко.

Пізніше виявилося, що на той момент розпечена лава вже була у басейні-барбателі.

Голова Асоціації чорнобильського туризму, офіцер радіаційної розвідки Сергій Мирний відзначає, що основний мінус серіалу – зображення подій через призму СРСР.

– Фільм страждає відсталою стилістикою зображення СРСР. Це знижує художню вартість продукту, – коментує Сергій Мирний.

Ще одна сцена, яка викликала суперечку – політ гелікоптера над реактором.

Серіал: Гелікоптер пролітає над активною частиною реактора через густий чорний дим. За кілька хвилин радіація руйнує гвинти і він падає.

Історія: У період, зображений у серіалі, диму майже не було. В цьому то і полягала основна проблема – випромінювання радіації не було видно.

– Виклик для кінематографістів – невидима небезпека. А вони зробили інакше – густий чорний дим. Хоча, як на мене, страшніше тоді, коли ти нічого не бачиш, – зазначає Сергій Мирний.

Все ж режисери не зможуть так чітко та правдиво зняти художній фільм про реальні події. Як би команда не старалась, вони – не фізики і не спеціалісти у ядерній промисловості.

Загалом ліквідатори зазначають, що це художня картина і вона має повне право на домисли.

– Атмосфера фільму справді захоплює та бере за душу. Так, є відхилення від історії, але потрібно розуміти, що американці бачать її по-своєму, – підсумовують ліквідатори.

Безумовно, серіал вийшов однією з наймасштабніших оповідей на тему Чорнобиля. Йому чудово вдалося передати деталі: телефони, теки, книжки – все це витримано у стилі Радянського союзу.

Серіал Чорнобиль залишить по собі довгий та вагомий соціальний слід.

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Навіть зараз, як відзначають туроператори, попит на екскурсії до Чорнобиля неабияк зріс.

У зв’язку з тим, що цікавитися місцевістю почала ще більша кількість іноземців, нині розробляють нові туристичні маршрути за мотивами серіалу.

Все, що необхідно знати про прем’єру Чорнобиля – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Анастасія Дячкіна

Фото: HBO