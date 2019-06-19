Серіал Чорнобиль від HBO вийшов 6 травня. Все, що необхідно знати про прем’єру, – читайте в матеріалі.

Чорнобиль – це міні-серіал про аварію на Чорнобильській АЕС, який знімали в Україні та Литві. Його творцем є Крейг Мазін.

Режисером проекту виступив швед Юхан Ренк відомий такими роботами, як Вікінги, Ходячі мерці і У всі тяжкі, а також кліпами для Мадонни і Ріанни.

Виконавчим продюсером виступила Керолін Штраусс, яка працювала над Грою престолів.

В головних ролях – Емілі Вотсон, Джаред Гарріс та Стеллан Скашгорд, який грає заступника голови Ради міністрів СРСР Бориса Щербину.

Серіал складається з п’яти епізодів.

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Сюжет серіалу

Для знімальної групи було важливо показати, що Чорнобиль був глобальною проблемою. Тисячі людей, які працювали над ліквідацією катастрофи, насправді врятували Європу від радіоактивного забруднення.

Його головна особливість в тому, що творці не хотіли робити традиційне телевізійне шоу-катастрофу. Саме тому аварія на ЧАЕС відбувається в перші хвилини серіалу. Це зроблене для того, щоб зрозуміти людську сторону трагедії, а не зациклюватися на самому вибуху.

Серіал Чорнобиль показує велику мережу брехні, яка пронизувала всі рівні Радянського Союзу, яка призвела до аварії і початкової спроби її приховати.

Ключовим моментом під час написання сценарію і розробки характерів була правдоподібність. Саме тому більшість героїв виглядають не дуже приємними людьми.





























Чорнобиль від HBO: сюжет і відгуки критиків про прем’єру / 7 фотографий

Відгуки кінокритиків і глядачів

Кінокритики і глядачі вже почали висловлювати свій захват роботою.

Світова преса публікує позитивні рецензії на серіал. Редактор розділу Культура BBC Вілл Гомпец назвав серіал таким, який не просто змушує задуматися, але й тим, який позбавляє сну і поставив йому п’ять зірок.

Також п’ять зірок серіалу поставив Бенджі Вілсон з Telegraph. Джуді Берман з Time вважає, що серіал має сильний політичний підтекст і попереджувальний сигнал всьому людству.

Меттью Гілберт з Boston Globe зазначив, що Чорнобиль – це добре розказаний кошмар, який важко дивитися, періодично не закриваючи очі руками. Він похвалив драматургію, акторську гру і операторську роботу.

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Фото: HBO