PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Музика

5 пісень Макса Коржа, які варто послухати

Макс Корж 20 червня виступить з концертом у Києві. Факти ICTV зібрали п’ять пісень Макса Коржа, які обов’язково треба послухати перед концертом.

5 пісень Макса Коржа, які варто послухати

Макс Корж випустив кілька свіжих кліпів. Фанати побачили відео на новий трек Контрольний, яке побудований на замальовках з туру музиканта у США і Європі.

Також білоруський виконавець напередодні концерту в Києві представив світу новий трек під назвою Шантаж.

Музикант готується до грандіозного концерту в столиці України, бо вже у четвер прозвучать тільки найгучніші хіти і нові пісні.

– Україна, ви дійсно подумали, що це епічне літо ми зможемо провести без вас? Просто виключено, – написав Макс в своєму Instagram.

На рахунку Макса 5 альбомів, більше 20 кліпів, сотні концертів. А його фани збирають цілі бас-тури на концерти, будучи нині найбільшою фан-спільнотою на пострадянському просторі. При всіх своїх успіхах “малий” веде скромний спосіб життя.

Він і зараз записує близькі і зрозумілі всім пісні. Макс, не змінюючи курсу, впевнено продовжує йти своїм шляхом, який веде його до футбольних стадіонів.

З Україною музиканта пов’язують виняткові відносини і взаємна любов. Кілька років тому Макс Корж потрапив до ТОП-10 рейтингу Google Trends Україна як Людина року.

Читайте: У Макса Коржа народився син – перше фото

В музиканта безліч треків, які стали хітами, тому прослуховуйте нашу добірку пісень і насолоджуйтеся творчістю музиканта.

Раніше Макс Корж представив свою нову пісню під назвою Контрольний.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Фестивалі літа 2019 в Україні та Європі: де відпочити і послухати музику
Alina Pash презентувала другу частину дебютного альбому Pintea
Найкраща музика в дорогу: літній плейлист для досвідчених меломанів
У Києві відбувся концерт відомого віолончеліста Готьє Капюсона
Концерт Океану Ельзи у Києві: унікальна сцена та нові пісні
Моє життя у піснях: Стінг випустив альбом My Song
Свято для фанатів KISS: концерт колективу в Києві!
На Євробаченні 2019 Чехію представить Lake Malawi
Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка