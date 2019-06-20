Макс Корж 20 червня виступить з концертом у Києві. Факти ICTV зібрали п’ять пісень Макса Коржа, які обов’язково треба послухати перед концертом.

Макс Корж випустив кілька свіжих кліпів. Фанати побачили відео на новий трек Контрольний, яке побудований на замальовках з туру музиканта у США і Європі.

Також білоруський виконавець напередодні концерту в Києві представив світу новий трек під назвою Шантаж.

Музикант готується до грандіозного концерту в столиці України, бо вже у четвер прозвучать тільки найгучніші хіти і нові пісні.

– Україна, ви дійсно подумали, що це епічне літо ми зможемо провести без вас? Просто виключено, – написав Макс в своєму Instagram.

На рахунку Макса 5 альбомів, більше 20 кліпів, сотні концертів. А його фани збирають цілі бас-тури на концерти, будучи нині найбільшою фан-спільнотою на пострадянському просторі. При всіх своїх успіхах “малий” веде скромний спосіб життя.

Він і зараз записує близькі і зрозумілі всім пісні. Макс, не змінюючи курсу, впевнено продовжує йти своїм шляхом, який веде його до футбольних стадіонів.

З Україною музиканта пов’язують виняткові відносини і взаємна любов. Кілька років тому Макс Корж потрапив до ТОП-10 рейтингу Google Trends Україна як Людина року.

Читайте: У Макса Коржа народився син – перше фото

В музиканта безліч треків, які стали хітами, тому прослуховуйте нашу добірку пісень і насолоджуйтеся творчістю музиканта.

Раніше Макс Корж представив свою нову пісню під назвою Контрольний.