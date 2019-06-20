20 червня в прокат вийшло продовження культового мультфільму Pixar. Факти ICTV вже подивилися стрічку та діляться враженнями.

Бути з дитиною – найпочесніша місія ляльки

Сюжет

Студія Pixar, що два десятиліття робить круті мультфільми, здулась. Таке враження справив на мене анонс четвертої частини Історії іграшок.

Давним-давно, 22 листопада 1995 року, історія мультиплікації розділилася на “до” та “після”. Саме в цей день Pixar випустив для Disney Історію іграшок – перший мультфільм, повністю створений на комп’ютері.

Для студії, яку Стів Джобс викупив у Джорджа Лукаса всього за $5 млн, Історія іграшок стала першим повнометражним продуктом. Касові збори сягнули небачених $350 млн.

З тих пір минуло чимало часу. Disney викупила Pixar, вийшли два продовження класичної історії, а також мультсеріал, відеоігри, комікси і купа іншої супутньої продукції. Ковбой Вуді з космічним рейнджером Базом міцно закріпилися не тільки в історії кінематографа, а й в поп-культурі.

І ось ті ж люди з Pixar обіцяють повернути нас в дитинство, влаштувавши зустріч з улюбленими героями через 24 роки після виходу першої частини і 9 років – після третьої. Виглядає це, немов продиктована Disney спроба підзаробити на культовому бренді. Тим паче, що синопсис мультфільму один-в-один повторює варіант оригіналу.

Знайомі нам герої переходять від Енді, який подорослішав і відправився в коледж, до маленької Бонні. І ковбой Вуді знову втрачає прихильність хазяїна. Як колись його затьмарив косморейнджер Баз, так тепер улюбленою іграшкою дитини стає саморобний Виделик.

Але Виделик губиться, Бонні в розпачі, і Вуді відправляється в небезпечну подорож, щоб знайти і привести нову іграшку додому.

Відчуття обману глядачів посилюється, коли перед початком мультфільму не показують жодної короткометражки, які за два десятиліття стали фірмовим знаком Pixar.

Режисерська робота

Стрічка стала головним довгобудом серії. Спершу її вихід планували ще у 2017 році, але переносили прем’єру двічі. По дорозі мультфільм втратив режисера, а сценарій доопрацьовували. Замість креативного директора Pixar Джона Лассетера роботу над Історією іграшок 4 завершував дебютант Джош Кулі.

Спішу вас заспокоїти, для студії така ситуації не нова. Коней на переправі, тобто режисерів, змінювали під час роботи над Корпорацією монстрів, Добрим динозавром та іншими мультами.

Джош Кулі, який розробляв оригінальну історію, а тут виступив режисером, та сценаристи Ендрю Стентон і Стефані Фолсом добряче попрацювали над персонажами Історії іграшок 4.

Тепер ковбой Вуді постає не іграшкою-салагою, що шукає нове місце в житті, а досвідченою лялькою, котра точно знає своє призначення – робити дітей щасливими.

Перетворившись з іграшки на вихователя, Вуді виступає коучем для решти іграшок, включно з новеньким Виделиком. І авторам прекрасно вдалося відобразити метаморфози, що відбуваються з ляльками.

Не забули творці Історії іграшок 4 і про мейнстримну емансипацію. Мова не лише про те, що хазяйкою героїв стає дівчинка Бонні. Ковбойка Джессі, наприклад, приймає обов’язки шерифа, що вважалося немислимим у 90-х, коли створювався образ Вуді – канонічного американського відважного ковбоя.

Найбільшої метаморфози зазнала Бо Піп. З пастушки вона перетворилася на загублену ляльку – таку собі вільну пташку, яка не має постійного хазяїна та робить, що забажає. Саме вона має навчити Вуді головному навику дорослої особи – вміння розпоряджатися свободою.

Актори

Серія мультфільмів про живих іграшок завжди славилася непоганим кастом акторів озвучки. Том Генкс, Тім Ален, Джордан Піл, Крістіна Гендрікс і Кіану Рівз, що озвучив в четвертій частині каскадера-мотоцикліста Дюка Бабаха.

Проте для українського глядача це не так важливо, бо на екрані ми чуємо вже звичних дублерів зірок, які чудово вкладають українські слова в уста англомовних персонажів. При цьому вони лишаються невідомими для глядацького загалу.

Втім, прокатники запросили і пару відомих особистостей. Солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька озвучила офіцера Смішанку Мак-Веснянку, а ведучий телеканалу СТБ Григорій Решетнік подарував свій голос татові дівчинки Бонні.

Враження

Мультфільм Історія іграшок 4 вийшов хорошим продовженням серії, проте не зміг сягнути висот попередників.

Автори заявляли, що не бралися б за четверту частину без належної мотивації. І їм дійсно було про що розповісти, від популярної нині рівності жінок та чоловіків до важливої теми дорослішання.

В цій історії виростають не лише діти, але й ляльки. Вони розуміють, що не варто чіплятися за минуле чи шукати легких шляхів. Адже бути дорослим – це робити непростий, проте свідомий вибір.

І не важливо, чи мова про вміння дбати про когось окрім себе, чи про хоробрість відкинути популістські лозунги. Це все кроки в одному напрямі – формування відповідальної особистості, яка знає ціну свободи волі.

Втім, зосередившись на дійсно важливих речах, автори забули, що головне завдання мультфільмів – розважати. А останні двадцять хвилин в залі нудьгували не лише дорослі, але й діти.

Сюжет: 7/10

Режисерcька робота: 8/10

Актори: 7/10

Враження: 8/10

Загальна оцінка: 7,5/10

Дмитро Сидоренко

Фото: B&H Film Distribution Company

Відео: B&H Film Distribution Company