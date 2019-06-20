Флорида. Атлантичне узбережжя Америки. Найпівденніший штат – улюблене місце відпочинку американських мільярдерів та багатіїв з усіх куточків світу.

Тут знаходиться резиденція Дональда Трампа – Мар-а-Лаго. Це своєрідний закритий клуб для багатіїв. Саме тут він полюбляє грати у гольф та приймати високих гостей. Стороннім зупинятися біля маєтку заборонено. Тут і тротуарів як таких немає. Біля резиденції цілодобово патрулює поліція.

У березні американський президент приймав тут лідерів п’яти карибських країн. 2018 року в нього гостював прем’єр Японії, а 2017 – китайський лідер.

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Підслухати розмови найвпливовіших людей світу фактично може кожен член закритого клубу в Мар-а-Лаго, їх близько 500. Серед них співак Елтон Джон, режисер Вуді Ален. Частий гість тут і Дмитро Риболовлєв, який входить до двадцятки найбагатших росіян.

Відколи Трамп став президентом членство в клубі подорожчало вдвічі – одноразовий внесок 200 тисяч доларів, плюс щорічний абонемент 14 тисяч.

Як живуть знаменитості і чиновники в Маямі

Територію Сані Айлз Біч у Маямі називають маленькою Москвою, оскільки тут живе весь Бомонд і всі вершки суспільства вихідців країн з СНД.

Магазини з російськими назвами, ресторани і навіть преса. Російська для Маямі стала третьою за вживанням мовою після іспанської та англійської. Тут осіли багато зірок. Співають в Росії та Україні, а живуть в США.

Останні 9 років тут живе колишня учасниця віа-гри Ганна Сєдокова. Чимало часу в Маямі проводить і Наталя Корольова, яка є персоною нон-грата в Україні.

Часто приїздить у Маямі і відомий український ресторатор Микола Тищенко, його дружина два роки тому народила тут сина.

Народжувати у Маямі стало дуже популярно не тільки серед українських зірок, близько 150 – 200 людей їдуть сюди народжувати. Одна з переваг пологів у США – це те, що дитина автоматично отримує право на американське громадянство. Коштує таке задоволення від 15 тисяч доларів.

Та найбільше сюди приїжджає народжувати росіянок. За чутками тут приймали пологи у самої Кабаєвої.

Це один з найдорожчих районів Маямі Норс-Бей-Роуд. Тут мають свою нерухомість – Дженіфер Лопес, Шакіра, Мет Деймон і свого часу тут жив колумбійський наркобарон Пабло Ескобар. Ринкова ціна – мінімум 15 мільйонів доларів.

Відмивати нечесно зароблені гроші в Маямі – дуже вигідно, кажуть ріелтори. Це хороша інвестиція – ціни на житло тут постійно зростають, а також ніхто не питає звідки в тебе гроші якщо ти купуєш за готівку.

Фішер Айленд – найбільш закритий острів Маямі для багатіїв, у перекладі рибацький острів. Та живуть тут далеко не звичайні рибалки. На цей штучний острів можна потрапити лише за запрошенням одного з його мешканців.

Середній дохід кожного мешканця понад 2 мільйони доларів на рік. Якщо порівняти з Палм-Біч, де живе Трамп – там середній дохід мешканців – один мільйон.

Ціна пентхаусу тут стартує від 30 мільйонів доларів. Крім того щороку за нього потрібно буде платити до місцевої скарбниці податок 2% і додаткові 200 тисяч доларів за комуналку.

Нагадаємо, Трамп анонсував видворення зі США мільйонів мігрантів.