Як та де взяти сукню на випускний в оренду, які ціни та що робити, якщо пошкодила наряд – далі у матеріалі Фактів ICTV.

Не за горами випускні вечори, та дівчата вже бігають у пошуках ідеальної сукні. Факти ICTV дізналися, як заощадити на випускному вбранні за допомогою оренди та які тут підводні камені.

Як працює

Необхідно залишити заставу або оплатити повну вартість оренди.

Ви обираєте в інтернет-магазині або звичайному салоні суконь до 10 варіантів вбрання та записуєтеся на примірку. Обрану сукню забираєте у день випускного або за день до свята. Наступного дня після події повертаєте сукню у зручний для вас час (цей момент обговорюється з менеджером).

Також від вас можуть вимагати документ, що засвідчує особу – паспорт або водійські права. Це потрібно для підписання договору оренди.

Плюси і мінуси

Головний плюс оренди випускної сукні – це економія. Вам не потрібно платити повну вартість сукні, яку ви, можливо, одягнете лише раз.

Серед очевидних мінусів – сукня ваша лише на кілька днів, далі її необхідно повернути до магазину. Крім того, є ризик серйозно пошкодити наряд. Тоді вам доведеться відшкодовувати його повну вартість.

Сукню не можна прати, самостійно ремонтувати і підганяти під розмір.

Якшо пошкодили наряд, не поспішайте бити тривогу, адже у вартість оренди, як правило, внесені витрати на дрібний ремонт і хімчистку. Повернену сукню оглядатимуть на можливі пошкодження.

Задовільними пошкодженнями вважаються:

невеликі забруднення, сліди від косметики;

шви, які розійшлися;

відірвані елементи, наприклад, гудзик та інші елементи одягу, якщо вони не втрачені.

Незадовільними пошкодженнями вважаються:

забруднення, які неможливо усунути хімічним чищенням;

пропалення сукні або розрив тканини;

втрата елементу одягу, який значно впливає на зовнішній вигляд сукні;

інші фактори, що не дозволяють відновити зовнішній вигляд сукні.

У будь-якому разі, якщо ви пошкодили сукню, насамперед зателефонуйте і повідомте про це у магазин оренди. Вам підкажуть подальші кроки. Не намагайтеся вивести плями або відремонтувати сукню самостійно, це може лише нашкодити!

Де знайти сукню в оренду

Зараз послуга оренди випускних суконь дуже популярна, варто тільки вбити у пошуковик “оренда сукні у … (необхідне місто)” і ви отримаєте десятки варіантів. Як правило, послуги оренди пропонують салони весільних і вечірніх суконь. Прогулюючись містом, можете зайти у декілька та обрати собі вбрання до душі і за гаманцем.

Ціни на прокат суконь

Оренда сукні у середньому становить 10-15% від вартості вбрання. З переглянутих нами варіантів зрозуміло, що прокат випускної сукні стартує від 1000 гривень і може досягати 10 тисяч гривень і вище.

Факти ICTV зібрали для вас найкращі варіанти випускних суконь.









































Сукня на випускний 2019: чи варто брати наряд в оренду і які ризики / 10 фотографий

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Фото: Inessa; Dress Bar; Medelin; Dress for Day