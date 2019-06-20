Невидану версію пісні Time Waits for No One Фредді Мерк’юрі опублікували у мережі.
Раніше невидану версію сольної пісні Time Waits for No One фронтмена гурту Queen Фредді Мерк’юрі опублікували на офіційному YouTube-каналі.
Вперше композиція була записана для альбому Time і однойменного мюзиклу друга музиканта Дейва Кларка.
Її оригінальна версія звучала як класична рок-опера Queen, з багатим аранжуванням і бек-вокалом. У новому записі, який вважався втраченим, звучать тільки клавіші і чистий вокал Мерк’юрі.
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За словами Дейва Кларка, композицію записали через кілька місяців після знаменитого концерту Queen на Live Aid.
На пошуки запису у нього пішло близько десяти років і ще два роки – на обробку демозапису.
Раніше Факти ICTV писали про те, що Queen показав відео Fat Bottomed Girls з Мерк’юрі.