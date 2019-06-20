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YouTube покращить якість понад 1000 відомих кліпів

YouTube оновить понад 1000 відеокліпів відомих виконавців до 2020 року.

YouTube покращить якість понад 1000 відомих кліпів

YouTube і компанія Universal Music Group до 2020 року покращать якість понад 1000 відеокліпів відомих виконавців, які були представлені світу кілька десятиліть тому.

Уже сьогодні можна подивитися сто музичних кліпів із розподільною здатністю 1080p, які раніше не могли похвалитися такою якістю картинки.

Серед уже поліпшених кліпи Billy Idol, Beastie Boys, Boyz II Men, George Strait, Janet Jackson, Kiss, Lady Antebellum, Lady Gaga, Lionel Richie, Maroon 5, Meat Loaf, No Doubt/Gwen Stefani, Smokey Robinson, The Killers, Tom Petty та інших.

Читайте: MTV Movie & TV Awards – 2019: список лауреатів премії

У YouTube пояснили, що “твори мистецтва потребують деякого догляду”.

Нагадаємо, в Youtube опублікували список з найпопулярнішими відео у світі у 2018 році.

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