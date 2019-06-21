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Концерт Макса Коржа в Києві: прем’єра пісні та фаєр-шоу

Концерт Макса Коржа відбувся в Києві 20 червня. Як це було – читайте в матеріалі.

Концерт Макса Коржа в Києві: прем’єра пісні та фаєр-шоу

Макс Корж виступив у Києві 20 червня на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського.

На концерті білоруського виконавця були присутні, в основному, молоді люди, які є його головними фанатами. Тому атмосфера на стадіоні була по-справжньому запальною з шаленими танцями і підспівуванням улюбленому артисту.

Веселощі розпочалися ще до початку виступу Макса Коржа. Віддані фанати прибули на концерт не тільки з України. Про це свідчили плакати з написами Європейський двіж та Український двіж.

Фаєр-шоу почалося також до початку концерту. Не обійшлося і без слемів.

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На концерті було багато прихильників в одязі з атрибутикою Макса Коржа. Сам співак з’явився у футболці з емблемою футбольного клубу Динамо.

До речі, саме на сцені київського стадіону вперше прозвучав новий трек Макса Коржа Шантаж.

Родзинкою виступу стало переміщення виконавця з основної сцени на додаткову, яка була розташована між першою і другою фан-зоною.

Закінчився концерт Макса Коржа яскравим салютом.

До слова, раніше Факти ICTV публікували 5 пісень Макса Коржа, які варто послухати.

Фото: Інформатор

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