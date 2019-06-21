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Факти / Шоу-бізнес / Музика

Любий друг: прем’єра кліпу Христини Соловій

Співачка Христина Соловій презентувала кліп на пісню Любий друг з однойменного альбому.

Христина Соловій

Кліп Любий друг – це враження Христини Соловій від стрічки Твін Пікс Девіда Лінча.

Відео на пісню з однойменного альбому співачки зняли у травні в Києві.

Задум Христини допоміг реалізувати режисер Юрій Радковський, а головну роль у кліпі зіграв канадський актор, продюсер і режисер кліпів Селін Діон і Garou Істан Розумний.

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– Це відео про спорідненість душ – про те, що ми часто відчуваємо, але не можемо пояснити словами, – так Христина Соловій пояснила ідею кліпу Любий друг.

У травні Христина Соловій презентувала відео на пісню Про весну – теж із альбома Любий друг.

ВідеоХристина Соловій

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