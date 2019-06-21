Українська співачка MARUV знову виступить у Росії, цього разу вона заспіває на розігріві концерту Крістіни Агілери у Москві.

MARUV заспіває на відкритті концерту у Москві. Організатори запевняють, що американська поп-діва Крістіна Агілера сама обирала MARUV для розігріву. Епатажне шоу відбудеться 23 червня.

– Оголошуємо співачку, яку Крістіна Агілера вибрала для відкриття свого концерту 23 липня! Це MARUV – одна з найбільш популярних зірок вітчизняної поп-музики. Її альбом Black Water, випущений у вересні 2018-го, став тричі платиновим, а хіти Drunk Groove і Focus On Me підкорили найвищі позиції в чартах СНД, а також Польщі, Мексики та Франції, – йдеться в офіційній заяві.

MARUV отримала популярність на українському Національному відборі Євробачення-2019. Однак представляти Україну на вокальному конкурсі вона все ж не поїхала, через конфлікт інтересів.

Читайте: MARUV – Mon Amour: прем’єра кліпу

Національна суспільна телерадіокомпанія України запропонувала артистці контракт, одним із пунктів якого змушував її відмовитись від гастролей в Росії. MARUV не захотіла підписувати контракт.

До речі, співачка MARUV зізналася, що включає у себе її райдер.