ОМКФ-2019 оголосив фільми-учасники конкурсних програм, який пройде в Одесі з 12 по 20 липня.

12 липня в Одесі стартує ювілейний, десятий Одеський міжнародний кінофестиваль 2019. Аж до 20 липня Одеса стане прихистком для поціновувачів кіно, відомих акторів та режисерів з України та різних куточків світу.

Українські та іноземні фільми змагатимуться за нагороди кінофестивалю в чотирьох конкурсних програмах — Міжнародний конкурс, Конкурс європейських документальних фільмів, Національний конкурс. Повний метр та Національний конкурс. Короткий метр.

Напередодні організатори ОМФК оголосили картини, які потрапили в список учасників фестивалю.

Національний конкурс. Повний метр

Черкаси, режисер Тимур Ященко

Повнометражна україно-польська стрічка Черкаси буде вперше показана на кінофестивалі. Фільм розповідає про моряків, які служать на кораблі протимінної оборони Черкаси під час анексії Криму.

Консультантом під час зйомок фільму був командир Черкас Юрій Федаш, який нині є офіцером командування ВМС Збройних сил України. Черкаси – дебютний повнометражний фільм Тимура Ященка.

Тато – мамин брат, режисер Вадим Ільков

Історія про богемного співака та художника, який стає батьком своєї п’ятирічної племінниці, коли психічне здоров’я його сестри погіршується. Герой змушений балансувати між батьківством та бурхливим нічним життям.

Також серед учасників стрічка Антоніо Лукіча Мої думки тихі про молодого звукорежисера Вадима та повнометражна робота Юрія Шилова Панорама.

Національний конкурс. Короткий метр

До національної програми короткометражний стрічок увійшло десять робіт.

Знебарвлена, режисер Марина Степанська

Дитина, режисер Дар’я Турецька

Поки не стане чорним, режисер Анастасія Фалілеєва

Різдвяні історії, режисери Валерій Сочивець та Філіп Сотніченко

У нашій синагозі, режисер Іван Орленко

Solitude, режисер Єлизавета Сміт

Int.Kitchen.Night, режисер Аркадій Непиталюк

Дорослий, режисер Жанна Озірна

Факт (-ура!) змін, режисер Марина Нікольчева

Дівчинка, хлопчик та секрет, режисер Оксана Казьміна

В цьому році в журі національної конкурсної програми увійшли: нью-йоркський кореспондент Cahiers du Cinéma, член відбіркового комітету Міжнародного кінофестивалю в Локарно Ніколас Елліотт, режисер Йоанна Кос-Краузе (Польща), кінорежисер і актор Манія Акбарі (Іран), а також продюсер Іванна Дядюра (Україна).

Міжнародний конкурс

Цьогоріч до програми міжнародного конкурсу увійшло 12 стрічок з Албанії, Аргентини, Бельгії, Великої Британії, Грузії, Ізраїлю, Італії, Китаю, Колумбії, Литви, Люксембургу, Нідерландів, Німеччини, США, України, Уругваю, Франції та Швеції.

А потім ми танцювали (And Then We Danced), режисер Леван Акін

Шведсько-грузинська стрічка про молодого танцюриста грузинського ансамблю Мемба, який закохується у свого суперника.

Світова прем’єра відбулася на Каннському кінофестивалі 2019.

Додому (Evge/Homeward), режисер Наріман Алієв

Дебютний фільм Алієва розповідає про кримського татарина, сина якого вбили під час війни на Донбасі.

Учасник секції Особливий погляд на Каннському кінофестивалі 2019.













Одеський кінофестиваль 2019: прем’єра фільму про анексію Криму та інші учасники / 3 фотографии

Королева сердець (Dronningen) режисер Май Ель-Тухі

У центрі сюжету жінка, життя якої може зруйнувати поява сина чоловіка від першого шлюбу. Учасник конкурсної програми кінофестивалю Санденс.

Монос (Monos), режисера Алехандро Ландеса

Восьмеро безпритульних підлітків влаштовують озброєне угрупування на віддаленій горі. Їх підсвідомо тягне до гедонізму та жорстокості. Все змінюється, коли до них у гості приходить смерть.

Ініціали С.Г. (Initials S.G.) режисерів Ранії Аттьє та Даніела Ґарсії

Історія про чоловіка Серхіо Гарсеса, якому вже за 50, але він досі думає, що 35. Він безбожно пиячить, курить та поводить себе як жиголо. Серхіо зводить кінці з кінцями завдяки випадковим ролям деінде, але його щира пристрасть — бути актором, справжнім митцем.













Тут був Саша (Sasha Was Here) режисера Ернестас Янкаускас

Історія про сімейну пару, яка збирається вдочерити дівчинку з притулку. Натомість, у сиротинці їм ставлять умову – провести один день з бунтівником Сашею і знайти відповідь на питання, що таке справжня сім’я.

Чоловік, який купив Місяць (The Man Who Bought the Moon) режисер Паоло Дзукка

Таємний агент з півночі Італії розшукує зниклий Місяць на Сардинії. Таємницю Місяця знає рибалка, з яким чоловіка зводить доля після побиття у барі.

Сувенір (The Souvenir), режисер Джоана Гоґґ

Стрічка розповідає про амбітну студентку-кінематографістку, яка зав’язує стосунки із харизматичним, але ненадійним чоловіком.

Сиротинець (The orphanage), режисер Шаxрбану Садат

Історія з Кабулу кінця 1980-х. Про 15-річного хлопчика Кодрата, якого влада запроторює до радянського сиротинця. Коли політична ситуація змінюється – Кодрат та решта утриманців хочуть захищати свій дім.













На посту! (Keep an eye out!), режисер Кантен Дюпйо

Кримінальна комедія про чоловіка, який знаходить труп на ґанку свого будинку. Попереду на нього чекає жорстокий та дивний допит від начальника поліції.

Шлях згоди (Uncle and House) режисер Луо Ханьсін

Фільм розповідає про хлопця, який повертається до Китаю після навчання за кордоном і розпочинає з друзями колекторський бізнес. Їхні методи нешаблонні, а стиль – щось між гангстерами, інтелектуалами та хіппі.













Тель-Авів у вогні (Tel Aviv On Fire), режисер Самех Зоабі

30-річний палестинець з Єрусалиму працює стажером на зйомках серіалу. Щодня йому доводиться з боями проходити пункт пропуску щоб потрапити у студію.

Переможця визначатиме журі у складі бельгійського режисера Петера Бросена, української акторки Іванни Сахно, директора Міжнародного кінофестивалю у Карлових Варах Карела Оха, режисера Нани Еквтімішвілі (Грузія) та ірландського актора Баррі Ворда.

Конкурс європейських документальних фільмів

Цьогоріч до програми документальних фільмів увійшло вісім стрічок від режисерів з Німеччини, Іспанії, Чехії, Норвегії, Бельгії, України, Великої Британії, Туреччини, Данії, Сирії.

Командир Аріан: історія про жінок, війну і свободу, режисер Альба Соторра

Привіт, штучний інтелекте: історії кохання з майбутнього, режисер Іза Віллінгер

Літній хокей, режисери Розаліє Когутова, Томаш Бояр

Бо ми мужики, режисери Петтер Соммер, Ю Вемуд Свенсен

Придністров’я, режисер Анна Еборн

Співає Івано-Франківськтеплокомуненерго, режисер Надія Парфан

Зустрічі з Джимом, режисер Едже Гер

Для Сами, режисери Ваад аль-Катеб, Едвард Воттс

Оцінювати роботи документалістів буде журі у складі: режисера, сценариста, продюсера Білла Гуттентага (США), режисера, радіоведучої, продюсера Соні Кронлунд (Франція) та програмного координатора Docudays UA, кінопродюсера Дар’ї Бассель (Україна).

Програму Фестиваль фестивалів оголосять пізніше.

Цього року на фестивалі буде троє спеціальних гостей. Перший – британський режисер і сценарист, семиразовий номінант на Оскар та лауреат кінопремії BAFTA Майк Лі. Другий гість – двічі володарка премії Сезар за найкращу жіночу роль, французька акторка Катрін Деньов. А також американська акторка Роуз Макгавен – зірка фільмів Крик та серіалу Всі жінки відьми.

До речі, українська анімація вперше потрапила до програми фестивалю у Франції.

Фото: OIFF