На конкурсі класичного співу BBC Cardiff Singer of World перемогу здобув український баритон.

31-річний українець Андрій Кимач отримав Кардіффський трофей та фінансову винагороду у розмірі $25,5 тис.

– Я пам’ятаю, як я спостерігав за змаганням, коли був дуже молодим, і мені ніколи не приходило в голову, що я можу колись навіть взяти участь у них, не кажучи вже про перемогу, – сказав українець.

У фіналі Кимач виконав твори Бізе, Рахманінова та Доніцетті.

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Андрій Кимач народився у Вінницькій області. Він навчався на філософському факультеті університету імені Тараса Шевченка, а потім на вокально-диригентському факультеті Музичної академії імені Петра Чайковського у Києві.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що українці здобули золото та срібло на престижному фестивалі піаністів.