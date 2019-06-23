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Факти / Шоу-бізнес / Музика

Українець переміг у британському конкурсі класичного співу

На конкурсі класичного співу BBC Cardiff Singer of World перемогу здобув український баритон.

Українець переміг у британському конкурсі класичного співу

31-річний українець Андрій Кимач отримав Кардіффський трофей та фінансову винагороду у розмірі $25,5 тис.

– Я пам’ятаю, як я спостерігав за змаганням, коли був дуже молодим, і мені ніколи не приходило в голову, що я можу колись навіть взяти участь у них, не кажучи вже про перемогу, – сказав українець.

У фіналі Кимач виконав твори Бізе, Рахманінова та Доніцетті.

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Андрій Кимач народився у Вінницькій області. Він навчався на філософському факультеті університету імені Тараса Шевченка, а потім на вокально-диригентському факультеті Музичної академії імені Петра Чайковського у Києві.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що українці здобули золото та срібло на престижному фестивалі піаністів.

Джерело: ВВС Україна

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