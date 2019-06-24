Біографія Андрія Харитонова рясніє яскравими ролями та деякими секретами. Факти ICTV зібрали цікаві факти з життя актора.

Радянський та український актор Андрій Харитонов багатьом запам’ятався яскравими ролям у кіно та театрі, а драма Овод принесла йому не лише визнання і нагороди, а й статус секс-символу 80-х.

Андрій Харитонов помер 23 червня. Причиною смерті стало онкологічне захворювання – рак шлунка.

Біографія Андрія Харитонова

Актор народився в Києві в 1959 році. Мама працювала вчителькою, а тато – інженером.

Батьки пророкували Андрію успішну кар’єру архітектора, адже він навчався на відмінно у фізико-математичній школі і добре малював. Однак після перегляду Фанфан-Тюльпана в дитинстві, Андрій твердо вирішив стати актором. Тому після закінчення школи відніс документи до театрального вузу. Андрій з першої спроби вступив до інституту імені І. К. Карпенка-Карого.

Фільмографія

Кінематографічна біографія Андрія Харитонова почалася в студентські роки. У 19 років хлопець з’явився в епізоді фільму Вас чекає громадянка Ніканорова. А в наступному 1979 році йому дісталася роль у картині Кілька днів з життя І. І. Обломова.

У 20 років Харитонову запропонували роль Рівареса в екранізації роману Етель Ліліан Войнич Овід, яка стала для нього візитною карткою.

Овід приніс йому премію Золота Німфа міжнародного кінофестивалю в Монте-Карло у 1981 році і Державну премію імені Т. Г. Шевченка в Україні. А також звання секс-символу і мішки листів від прихильниць з усього СРСР.

У наступному році акторові дісталася роль художника-іконописця в картині Ярослав Мудрий. Потім були стрічки На гранатових островах та Ассоль.

У 1982-му вийшла ще одна успішна стрічка – рок-опера Зірка і смерть Хоакіна Мур’єти. Потім була роль Ланса Фонтеск’ю у фільмі Таємниця Чорних дроздів та екранізація роману Агати Крісті Кишеня, повна жита.

У 1984 році за участю Андрія Харитонова вийшов науково-фантастичний фільм Людина-невидимка. Потім було ще багато ролей у кіно: Ось така історія, Таємниця золотого брегета, Крок, Загадка Ендхауза, Мені нудно, біс.

У 90-х акторові довелося не солодко. Харитонов потім сам зізнався, що гідних ролей не було, тому горе він топив у чарці. Актор пив близько п’яти років, поки йому не допоміг один московський лікар.

Однак за участю актора все-таки вийшли значущі проекти: Романови. Вінценосна сім’я і Розкол.

У 2004 році Андрій Харитонов також з’явився в мелодраматичній кінострічці Гріхи батьків, в якій перевтілився в імператора Миколу II.

У цей час Харитонов також береться реалізовувати свою давню мрію – зйомки власного фільму. Картина Жага пристрасті, де в головних ролях були задіяні Анастасія Вертинська, Ігор Костолевський і Віктор Раков, отримала теплий глядацький прийом і гарну критику. Режисерський дебют відзначили нагородами на фестивалях Сузір’я та Література і кіно і премією Кінотавра.

Потім були режисерський проекти Фільми нашої пам’яті і Фабрика мрій.

У 2003 році актор знявся в детективі Інструктор. Серед останніх появ Харитонова на екрані значаться картини Під прицілом, Найкращий фільм 2, Підпоручик Ромашов.

Особисте життя

Про свої романи Андрій Харитонов не любив поширюватися. Ходили чутки про його роман з Анастасією Вертинською, але сам актор стверджує, що цей роман був платонічним.

Був одружений на Ользі Харитоновій (Смірягиній).

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