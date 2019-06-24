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Овод і Людина-невидимка: найвідоміші ролі Андрія Харитонова

Помер 59-річний український актор Андрій Харитонов. Факти ICTV розповідають про його найпопулярніші фільми.

известные роли андрея харитонова

Андрій Харитонов отримав популярність у 80-х роках. Славу йому принесла роль Артура Бертона у фільмі Овод.

Також він зіграв головну роль у фільмі Рисак.

Харитонов знявся в серіалах Юнкера, Молодий Вовкодав і телеромані Обручка.

Читайте: Причина смерті Андрія Харитонова

Актор грав в таких відомих фільмах як Зірка і смерть Хоакіна Мур’єти, Таємниця Чорних дроздів і Людина-невидимка.

Крім зйомок у кіно Харитонов багато грав у театрі.

Нагадаємо, радянський і український актор Андрій Харитонов помер 23 червня.

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