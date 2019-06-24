Помер 59-річний український актор Андрій Харитонов. Факти ICTV розповідають про його найпопулярніші фільми.
Андрій Харитонов отримав популярність у 80-х роках. Славу йому принесла роль Артура Бертона у фільмі Овод.
Також він зіграв головну роль у фільмі Рисак.
Харитонов знявся в серіалах Юнкера, Молодий Вовкодав і телеромані Обручка.
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Актор грав в таких відомих фільмах як Зірка і смерть Хоакіна Мур’єти, Таємниця Чорних дроздів і Людина-невидимка.
Крім зйомок у кіно Харитонов багато грав у театрі.
Нагадаємо, радянський і український актор Андрій Харитонов помер 23 червня.
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