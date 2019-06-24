Радянський і український актор Андрій Харитонов помер у віці 59 років.

Режисер-документаліст Віталій Манський повідомив про смерть актора Андрій Харитонов. Йому було 59 років.

– Не стало Андрія Харитонова. Мої співчуття всім, хто його пам’ятає і любить, – написав він.

У квітні стало відомо, що актор бореться з онкологічним захворюванням.

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Смерть Андрія Харитонова підтвердила його дружина Ольга Смирягина.

Вона повідомила, що похорони Харитонова пройдуть у Києві.

Найвідомішою його роллю стала роль Артура Бертона у фільмі Овод, який був знятий у 1980 році.

Нагадаємо, 16 червня на 54-му році життя в Росії помер барабанщик групи Машина времени Сергій Остроумов.