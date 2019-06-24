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Причина смерті Андрія Харитонова

Український актор Андрій Харитонов помер від раку шлунка.

Андрей Харитонов умер причина

Причиною смерті Андрія Харитонова стало онкологічне захворювання – рак шлунка.

Актор боровся з недугою останні кілька років.

Читайте: Помер Франко Дзеффіреллі – видатні фільми режисера

Йому довелося перенести шість операцій, але перемогти хворобу так і не вдалося.

Нагадаємо, радянський і український актор Андрій Харитонов помер у віці 59 років 23 червня.

Джерело: Комсомольська правда

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