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Факти / Шоу-бізнес / Зірки

Весілля Аліни Гросу: на церемонію в Італії приїхали Білик, Зібров і Козловський

Співачка і актриса Аліна Гросу зіграла пишне весілля в Італії. Факти ICTV публікують фото і відео церемонії.

Весілля Аліни Гросу: на церемонію в Італії приїхали Білик, Зібров і Козловський

Співачка Аліна Гросу та її наречений Олександр зіграли весілля в містечку Абано-Терме в Італії. Хоча офіційно артистка вийшла заміж ще 1 червня.

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На церемонію, крім близьких родичів приїхали і зірки шоу-бізнесу: хрещена мама нареченої Ірина Білик, її колишній чоловік Дмитро Коляденко, Павло Зібров та Віталій Козловський.

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Весілля Аліни Гросу: на церемонію в Італії приїхали Білик, Зібров і Козловський / 4 фотографии

Раніше Факти ICTV писали, що Сергій Бабкін втретє став батьком. Його дружина народила хлопчика.

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