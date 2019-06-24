Співачка і актриса Аліна Гросу зіграла пишне весілля в Італії. Факти ICTV публікують фото і відео церемонії.

Співачка Аліна Гросу та її наречений Олександр зіграли весілля в містечку Абано-Терме в Італії. Хоча офіційно артистка вийшла заміж ще 1 червня.

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На церемонію, крім близьких родичів приїхали і зірки шоу-бізнесу: хрещена мама нареченої Ірина Білик, її колишній чоловік Дмитро Коляденко, Павло Зібров та Віталій Козловський.

















Весілля Аліни Гросу: на церемонію в Італії приїхали Білик, Зібров і Козловський / 4 фотографии

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