Театр тіней з України VERBA SHADOW виступив на сцені популярного шоу в США America’s Got Talent.

Сьогодні телеканал NBC випустив анонс наступного епізоду America’s Got Talent, в якому показав номер чернігівського театру тіней VERBA SHADOW.

Серед 40 тис. поданих заявок для зйомок в шоу були відібрані тільки 225 учасників.

У артистів театру тіней VERBA вже понад 8 років досвіду виступів на великих сценах і телепроектах.

Шоу America’s Got Talent проходило в театрі Pasadena Civic Auditorium невеликого міста Пасадена, в передмісті Лос-Анджелеса.

Судді нового сезону – незмінні Саймон Ковелл і Хові Мендел, а також новачки Джуліанна Хаф і Габріель Юніон. Головним завданням колективу театру тіней VERBA було здивувати кожного з суддів.

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Театр тіней VERBA, насамперед, український колектив, що навіть зумовлено назвою. Тому в першому номері колектив вирішив розкрити тему близьку кожному українцю і поділитися нею з усім світом. У ній є любов, розставання, втрата і надія.

VERBA SHADOW презентував світу новинку – театр тіней 3D. Завдяки цій техніці, звичний театр перетворюється в незвичайне шоу, де артисти виступають не лише за екраном у вигляді тіней, а й перед самою аудиторією. До того ж до театру тіней і живого виступу головних героїв, були додані візуальні спецефекти, які підкреслюють настрій та атмосферу.

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