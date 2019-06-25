Розпочалися зйомки 12-серійної костюмованої пригодницької комедії про козаків Абсолютно брехлива історія, виробництвом якої займається IQ Production за підтримки Міністерства культури.

Знімальна команда телеканалу ICTV розгорнула масштабне дійство у Пирогово – з великою кількістю акторів, каскадерів, унікальними костюмами та реквізитом.

– Дух Січі та автентичний кодекс честі завжди був неймовірним і унікальним. У цій історії ми хочемо показати героїв, які діють і завжди перемагають, але не пафосно і трагічно, а весело і життєрадісно, з безліччю пригод, – розповіла виконувач обов’язків керуючого директора телеканалу ICTV Анастасія Штейнгаус.

У центрі сюжету комедії Абсолютно брехлива історія – простий сільський хлопець Іван. Він краде коштовності у московського царя, щоб викупити свою матір з турецького полону.

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Проте здійснити план не так просто – він вкрав магічну сережку, яка є запорукою непереможності Московської влади. Але Іванові не вдається її вберегти. Скарб потрапляє на Січ та опиняється у недосяжному місці – у вусі Кошового. А забрати сережку у козаків значно важче, ніж у царя.

– У пісні співають: “Козацькому роду нема переводу” – це наша національна ідея, тому, кому, як не нам, знімати фільм про козацтво. Робота над картиною дуже складна і кропітка. Тут, насправді, шість повнометражних фільмів з точки зору наповнення та пластики. У серіалі досить багато дійових осіб, в кадрі постійно з’являються екшн-сцени. До того ж, ми дуже багато уваги приділяємо гумору, – розповідає режисер-постановник Олександр Березань.

Над комедією Абсолютно брехлива історія також працюють: оператор-постановник Сергій Ревуцький, продюсер Оксана Іванюк, креативний продюсер Олег Зборовський, художник-постановник Олександр Батенєв, художник з костюмів Антоніна Белінська та художник з гриму Ліліана Хома.













Абсолютно брехлива історія: ICTV розпочав зйомки комедії про козаків / 3 фотографии

Нагадаємо, Дизель Студіо знімає новий серіал під назвою Вижити за всяку ціну, який восени вийде на каналі ICTV.