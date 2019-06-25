Зірка реаліті-шоу Кім Кардашян опублікувала знімки з Білого дому, в якому вона побувала 13 червня.

Кім Кардашян опублікувала в Instagram фото із зустрічі в Білому домі і нарвалася на критику підписників.

На одному зі знімків Кардашян сиділа на столі і багато хто вирішив, що це недоречно.

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На зустрічі в Білому домі зірку представив президент Дональд Трамп. Він назвав її багатообіцяючим юристом.

Фотографії з зустрічі зірка опублікувала через тиждень, але шанувальники обрушилися на неї з критикою і зазначили, що сидіння на столі є невідповідною позою для майбутнього юриста.

– Якщо хочеш стати юристом, то й поводься відповідно, а не позуй, сидячи на столі. Потрібно розділяти фотографії в інтернеті і професійну діяльність. З усього цього мені стало ясно, що її б я не найняла своїм адвокатом, тому що вона несерйозно ставиться до роботи, – написала одна з підписниць Кардашян.

Нещодавно Кардашян шокувала підписників знімками, вона показала червоні плями на обличчі від псоріазу.