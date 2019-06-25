Відомий грузинський актор, співак і кінорежисер Вахтанг Кікабідзе спростував чутки про свою смерть.

Відомий грузинський актор, співак і кінорежисер Вахтанг Кікабідзе заявив, що інформація про його смерть не відповідає дійсності.

– Як сказав великий Марк Твен: Чутки про мою смерть сильно перебільшені, – написав Кікабідзе у Facebook.

Раніше у соціальних мережах поширили інформацію про те, що грузинський актор помер.

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Фейкова інформація здавалася настільки правдоподібною, що учасники мітингу біля парламенту у Тбілісі навіть висловили родичам Кікабідзе співчуття у зв’язку зі “смертю актора”.

До слова, 24 червня у віці 59 років помер радянський та український актор Андрій Харитонов.

Джерело: Вахтанг Кікабідзе

Фото: Вахтанг Кікабідзе