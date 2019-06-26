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Alyona Alyona в рожевому купальнику на озері у Баришівці

Українська реп-виконавиця Alyona Alyona продемонструвала фігуру в купальнику на озері у Баришівці.

Alyona Alyona в рожевому купальнику на озері у Баришівці

Alyona Alyona показала в сторіс фото в рожевому купальнику на озері в Баришівці.

Читайте: NY Times назвав Аlyona Alyona однією із найцікавіших виконавиць з Європи

– Барселона Барселоною, а в Баришівці, на озері, теж добре! – написала вона.

Раніше Факти ICTV писали, що Аlyona Аlyona представила свій дебютний альбом Пушка.

Фото: Bird in Flight

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