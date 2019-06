Головний музичний фестиваль України Atlas Weekend 2019 пройде в Києві на ВДНГ з 9 по 14 липня. Факти ICTV підготували коротку довідку про головних виконавців Atlas Weekend 2019.

Розклад виступів на фестивалі Atlas Weekend 2019 до кінця не оголошено, але відомі п’ять з шести хедлайнерів. Серед них – The Chainsmokers, The Black Eyed Peas, Liam Gallagher та Сплін.

З цього списку можна вже вибрати найцікавіші дні.

The Chainsmokers

Першим хедлайнером Atlas Weekend оголосили дует із США The Chainsmokers.

Американці вперше приїдуть в Україну.

Гурт у 2017 році отримав премію Греммі за найкращий танцювальний запис – Don’t Let Me Down.

Він працює з такими легендарними музикантами як Coldplay, Tiesto, 5 Seconds of Summer, Halsey.

Гурту належать хіти Closer та Something Just Like This.

У 2017 році The Chainsmokers увійшли до трійки в рейтингу найбільш високооплачуваних діджеїв.

The Black Eyed Peas

Легендарний хіп-хоп гурт The Black Eyed Peas стане хедлайнером Atlas Weekend.

Гурт існує з 1992 року. Заснований в Лос-Анджелесі (США).

16 разів музиканти були номінантами на премію Греммі і за правом вважаються рекордсменами чарту Billboard.

Гурт складається з реперів will.i.am, apl.de.ap і Taboo.

З 2010 до 2016 року вони перервали свою діяльність, але пізніше возз’єдналися без співачки Fergie.

До слова, гурт вже виступав у Києві в 2006 році.

Liam Gallagher

Британський музикант Liam Gallagher, який отримав найбільшу популярність як вокаліст гурту Oasis, виступить на сцені Atlas Weekend.

Музикант приїде з сольним проектом.

У 1991 році Ліам зі своїм братом Ноелем заснував гурт Oasis. Він проіснував 18 років, випустивши сім альбом і очолювавши британські чарти, але розпався через конфлікти між братами.

З 2009 до 2014 року Ліам був лідером гурту Beady Eye.

У 2017 році представив сольний альбом As You Were.

Сплін

Виступ російського гурту Сплін стане завершальним на головній сцені Atlas Weekend 12 липня.

Гурт став культовим після випуску Гранатового альбому, а хіти Орбит без сахара та Выхода нет потрапили в ротацію всіх радіостанцій.

Сплін збирають найбільші майданчики в СНД і радують фанатів експериментами зі звуком в кожному альбомі.

Востаннє Сплін були в Україні у 2016 році і теж на Atlas Weekend.

Тоді музиканти зібрали майже рекордну кількість глядачів під сценою.

За чотири роки вони записали два альбоми і працюють над новим матеріалом.

A$AP Rocky

П’ятим хедлайнером музичного фестивалю Atlas Weekend 2019 стане американський реп-виконавець A$AP Rocky.

На п’ятий день Atlas Weekend відбудеться перший виступ музиканта в Україні.

A$AP Rocky є володарем Греммі у номінації Best Music Video і контрактів з найкращими лейблами США.

Виконавець знаходиться на перших сходинках чарту Billboard 200, а його альбоми ставали золотими і платиновими.

Софія Ротару

Радянська і українська співачка Софія Ротару стане хедлайнером Дня української музики на Atlas Weekend 2019 9 липня.

Репертуар співачки налічує понад 500 пісень російською, українською, молдавською, болгарською, сербською, польською, німецькою, французькою, італійською, іспанською та англійською мовами.

Софія Ротару є однією з найбільш високооплачуваних співачок в країнах колишнього СРСР.

Також вона носить почесне звання Герой України.

Фото: Atlas Weekend