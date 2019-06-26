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Полякова презентувала нову пісню Звонила

Популярна українська співачка Оля Полякова презентувала нову пісню Звонила.

Полякова презентувала нову пісню Звонила

Оля Полякова презентувала нову пісню Звонила, хоча вперше шанувальники могли послухати трек під час гранд-шоу Королева ночі в київському Палаці спорту.

Читайте: Концерт Макса Коржа в Києві: прем’єра пісні та фаєр-шоу

Сингл Звонила – це мікс легкого тексту, глибокої смислової драми і музичної стилістики 90-х, якій співачка залишається вірною протягом кількох років.

Раніше Факти ICTV писали, що  Христина Соловій презентувала кліп на пісню Любий друг з однойменного альбому.

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