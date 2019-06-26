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Софія Ротару стане хедлайнером першого дня Atlas Weekend 2019

Радянська і українська співачка Софія Ротару виступить у перший день фестивалю Atlas Weekend 2019.

софия ротару на Atlas Weekend 2019

Софія Ротару стане хедлайнером Дня української музики на Atlas Weekend 2019 9 липня.

Цей день фестивалю традиційно буде безкоштовним і відвідати його зможе будь-хто.

Читайте: Хедлайнери Atlas Weekend 2019: топ-виконавці фестивалю

Перед виступом Софії Ротару на Atlas Weekend 2019 на сцені можна буде почути: MOZGI, NK | Настю Каменських, DZIDZIO, Павла Зіброва, Alekseev, Kyivstoner, Артема Пивоварова, TamerlanAlena, Агонь, Беz обмежень, Злату Огнєвіч, Alyosha, Laud, Ivan Navi, Nikita Lomakin, Дороша.

Відкриття Atlas Weekend 2019 покажуть у прямому ефірі. Трансляція з ВДНГ стартує з 15.00.

Раніше Факти ICTV зібрали найповніший розклад Atlas Weekend 2019.

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