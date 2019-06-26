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У Москві помер актор і режисер з України Віталій Харченко

25 червня у Москві помер актор і кінорежисер Валерій Харченко.

умер валерий харченко

Радянський актор Валерій Харченко помер на 82-му році життя.

За інформацією російських ЗМІ, напередодні Харченку стало погано і його дружина викликала швидку допомогу.

Врятувати актора не вдалося.

Читайте: Причина смерті Андрія Харитонова

Тривалий період Харченко боровся з серйозним захворюванням, але точна причина смерті поки невідома.

Нагадаємо, радянський і український актор Андрій Харитонов помер 23 червня.

Фото: Вести

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