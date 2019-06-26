Український співак Віктор Павлік розлучився з дружиною Ларисою і зробив пропозицію своєму 25-річному концертному директору Катерині Реп’яховій.

Віктор Павлік розлучився і збирається одружитися на 25-річній Катерині Реп’яховій.

53-річний співак досі не обговорює особисте життя, але його дівчина ділиться спільними знімками.

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У профілі у Реп’яхової написано, що вона заручена.

– Ми не даємо інтерв’ю на цю тему. Вона для нас все ще дуже особиста. З Ларисою ми розлучилися і зберегли дружні стосунки, я завжди буду вдячний їй за все, буду підтримувати і робити для них з сином все, що в моїх силах. Так життя склалося, що ми зустрілися з Катею і щиро полюбили один одного. Ми хочемо, щоб всі були щасливі, — розповів Павлік.

Катерина в підписах до фото не приховує близьких стосунків зі співаком, але відкрито не коментує.

До слова, Павлік був одружений на танцівниці ансамблю Тернопільської філармонії Ларисі. У них є син.

У 2012 році пара розлучилася, але потім знову оформила шлюб.

Нагадаємо, 5 червня на сайті Подільського районного суду Києва з’явилася заява про розлучення Едгара Камінського та співачки Слави з гурту НеАнгели.

Джерело: Факты