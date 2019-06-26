PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Музика

Zenit: ONUKA презентувала новий сингл

Український гурт ONUKA презентував новий сингл — Zenit. Допрем’єрний реліз пісні відбувся у день літнього сонцестояння.

Zenit: ONUKA презентувала новий сингл

Сингл Zenit пройшов багато трансформацій: змінювали аранжування, додавали семпли з серії старовинних платівок, які дідусь солістки Нати Жижченко збирав у різних частинах України.

– Я воліла створити пісню — на зразок старих українських веснянок. Легку, сонячну і життєствердну. Оспівати світ, у якому ми живемо, попри всі його вади та протиріччя.

Зупиніться на хвилину. Знайдіть свій напрямок руху, коли сонце буде в зеніті, — розповіла Ната Жижченко.

У фінальній версії треку звучать народні інструменти — цимбали, бандуру, дримбу, трембіту  і спів дитячого хору.

Читайте: ONUKA виступить у Києві з новим шоу

Zenit — це історія про іншу сторону похмурого, а часом і химерного світу. Коли сонце досягає свого зеніту, усі тіні навколо щезають, страхи людей ховаються. Навколишнє зупиняється щодня на мить, і в цій миті сховано прекрасне.

До речі,  ONUKA зняла відео на пісню Strum. Вперше в Україні всі кошти від монетизації нового кліпу гурту на YouTube-каналі будуть відраховуватися організації, яка займається благоустроєм сміттєсортувальних станцій.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка