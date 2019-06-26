Український гурт ONUKA презентував новий сингл — Zenit. Допрем’єрний реліз пісні відбувся у день літнього сонцестояння.

Сингл Zenit пройшов багато трансформацій: змінювали аранжування, додавали семпли з серії старовинних платівок, які дідусь солістки Нати Жижченко збирав у різних частинах України.

– Я воліла створити пісню — на зразок старих українських веснянок. Легку, сонячну і життєствердну. Оспівати світ, у якому ми живемо, попри всі його вади та протиріччя. Зупиніться на хвилину. Знайдіть свій напрямок руху, коли сонце буде в зеніті, — розповіла Ната Жижченко.

У фінальній версії треку звучать народні інструменти — цимбали, бандуру, дримбу, трембіту і спів дитячого хору.

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Zenit — це історія про іншу сторону похмурого, а часом і химерного світу. Коли сонце досягає свого зеніту, усі тіні навколо щезають, страхи людей ховаються. Навколишнє зупиняється щодня на мить, і в цій миті сховано прекрасне.

До речі, ONUKA зняла відео на пісню Strum. Вперше в Україні всі кошти від монетизації нового кліпу гурту на YouTube-каналі будуть відраховуватися організації, яка займається благоустроєм сміттєсортувальних станцій.