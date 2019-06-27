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Оголені танці та в’язниця: Cardi B презентувала новий кліп (18+)

Американська співачка Cardi B презентувала новий кліп на пісню Press.

Оголені танці та в’язниця: Cardi B презентувала новий кліп (18+)

Американська хіп-хоп виконавиця Cardi B випустила кліп на трек Press.

У ролику її підозрюють у вбивстві, але вона намагається довести свою невинність. У кабінеті слідчого Карді влаштовує погром, а потім позбавляється від всіх свідків.

Читайте: Полякова презентувала нову пісню Звонила

У кліпі присутні сцени поцілунків дівчат, оголені танці та екстравагантні образи співачки.

Режисером кліпу виступила Йора Францсіс.

До слова, зараз співачка проходить обвинуваченою у справі про напад на двох дівчат у барі у 2018 році.

Раніше Факти ICTV писали, що гурт ONUKA презентував новий сингл — Zenit.

Фото: iamcardib

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