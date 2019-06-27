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Помер зірка Надприродного і Зачарованих Біллі Драго

Помер американський актор Біллі Драго, який прославився яскравими ролями у серіалах.

Помер зірка Надприродного і Зачарованих Біллі Драго

У США помер актор Біллі Драго, якому було 74 роки.

За попередніми даними, причиною смерті став інсульт.

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Він прославився завдяки ролі демона Барбас у Зачарованих і Френка Нітті в Недоторканних. Також Драго з’являвся в серіалах Надприродне, Секретні матеріали, Детективне агентство Місячне сяйво.

В цілому, актор зіграв у 107 картинах і кілька разів був продюсером і сценаристом кіно.

Раніше Факти ICTV писали, що у  Каліфорнії (США) у віці 75 років помер актор Макс Райт.

Джерело: The Hollywood Reporter

Фото: Getty Images

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