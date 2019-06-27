У Каліфорнії (США) у віці 75 років помер актор Макс Райт.
У Каліфорнії (США) помер 75-річний актор Макс Райт, який відомий роллю Віллі Таннера у серіалі Альф.
Райт довго боровся з раком після того, як у 1995 році йому діагностували лімфому.
Причина смерті актора наразі не називається.
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Крім ролі в Альфі Макс Райт відомий своєю появою у серіалах Друзі, Квантовий стрибок і фільмах Сон в літню ніч, Весь цей джаз, Тінь та інших.
До слова, в Мексиці, у віці 54 років померла актриса Едіт Гонсалес, яка стала відомою завдяки ролі у серіалі Багаті теж плачуть.
Джерело: Vulture
Фото: Max Wright
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