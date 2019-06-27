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У США помер зірка серіалу Альф Макс Райт

У Каліфорнії (США) у віці 75 років помер актор Макс Райт.

Макс Райт

У Каліфорнії (США) помер 75-річний актор Макс Райт, який відомий роллю Віллі Таннера у серіалі Альф.

Райт довго боровся з раком після того, як у 1995 році йому діагностували лімфому.

Причина смерті актора наразі не називається.

Читайте: Помер Франко Дзеффіреллі – видатні фільми режисера

Крім ролі в Альфі Макс Райт відомий своєю появою у серіалах Друзі, Квантовий стрибок і фільмах Сон в літню ніч, Весь цей джаз, Тінь та інших.

До слова, в Мексиці, у віці 54 років померла актриса Едіт Гонсалес, яка стала відомою завдяки ролі у серіалі Багаті теж плачуть.

Джерело: Vulture

Фото: Max Wright

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