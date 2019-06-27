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Факти / Шоу-бізнес / Музика

Зухвала та сильна gangsta: Мішель Андраде презентувала новий кліп

Популярна українська співачка Мішель Андраде опублікувала кліп на пісню Tranquila.

Зухвала та сильна gangsta: Мішель Андраде презентувала новий кліп

Співачка Мішель Андраде презентувала  новий кліп на трек Tranquila, в якому артистка перевтілилася в досить сміливий і зухвалий образ.

Сюжет кліпу розгортається на латиноамериканській вечірці у кримінальному районі. Мішель стає головою гангстерів, яка вміє постояти за себе і свої принципи.

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Всім трюкам співачка вчилася у професійних каскадерів і впоралася з ними без дублера.

– У кліпі я – зухвала, незалежна і сильна gangsta. А всі знають, як непросто таким дівчатам у сучасному світі та як багато від них чекають, зокрема, чоловіки. Це натяк хлопцям, що пора брати ініціативу в свої руки та боротися за свою жінку, – прокоментувала співачка.

Раніше Факти ICTV писали, що гурт ONUKA презентував новий сингл — Zenit.

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