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У США розстріляли репера Slim 400

У місті Комптон (США) невідомі розстріляли репера Slim 400 посеред вулиці.

Slim 400

28 червня в Комптоні невідомі розстріляли 31-річного репера Slim 400. Злочинці перебували в чорному автомобілі.

Музикант отримав близько восьми вогнепальних поранень і зараз знаходиться в реанімації.

Читайте: У США застрелили репера Young Greatness

Медики оцінюють стан репера, як критичний.

Поліція намагається встановити особи нападників.

Нагадаємо, минулого року у Нью-Йорку застрелили репера Hollywood Play.

Фото: slim400blk

Джерело: TMZ

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