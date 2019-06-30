29 червня в Одесі померла народна артистка України Євгенія Дембська.

Євгенія Дембська померла на 99-му році життя в Одесі 29 червня.

Народна артистка України, кавалер Ордена княгині Ольги, почесний громадянин міста Одеса зіграла понад 200 ролей в Одеському академічному театрі музичної комедії ім. М. Водяного.

На сцену театру музкомедії Дембська виходила 72 сезони.

Дембська народилася й виросла в Києві, там же в 1939 році закінчила музичне училище. У 1940-1945 роках була солісткою Київського театру малих форм. Виступала разом із легендарним Михайлом Водяним ще як солістка Львівської філармонії.

У 1946 році закінчила Львівську консерваторію й тоді ж стала одним із засновників Львівського театру музичної комедії.

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Разом із цим театром у 1953 році переїхала до Одеси й усі наступні роки була провідною солісткою Одеського академічного театру музичної комедії ім. Водяного.

Нагадаємо, радянський і український актор Андрій Харитонов помер 23 червня.