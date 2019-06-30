Відома грузинська співачка Ніно Катамадзе підтримала учасників акцій протесту в Тбілісі та відмовилася від подальших концертів у Росії.
Ніно Катамадзе 22 червня виступила у Москві на фестивалі Усадьба Jazz, тобто через два дні після розгону антиросійського мітингу в Тбілісі.
У Грузії співачку розкритикували за цей виступ.
Сама Ніно стверджує, що саме на цьому концерті заявила – це останній виступ у Росії.
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– Цим постом я хочу, передусім, висловити свій протест щодо влади, приєднатися до вимоги про те, що Гахарія повинен піти у відставку! Російський окупант Путін – наш спільний ворог! – написала вона.
Нагадаємо, протести в Тбілісі почалися 20 червня. Їхньою причиною став виступ депутата Держдуми РФ Сергія Гаврилова у парламенті Грузії у кріслі спікера.
Фото: Nino Katamadze