Відома грузинська співачка Ніно Катамадзе підтримала учасників акцій протесту в Тбілісі та відмовилася від подальших концертів у Росії.

Ніно Катамадзе 22 червня виступила у Москві на фестивалі Усадьба Jazz, тобто через два дні після розгону антиросійського мітингу в Тбілісі.

У Грузії співачку розкритикували за цей виступ.

Сама Ніно стверджує, що саме на цьому концерті заявила – це останній виступ у Росії.

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– Цим постом я хочу, передусім, висловити свій протест щодо влади, приєднатися до вимоги про те, що Гахарія повинен піти у відставку! Російський окупант Путін – наш спільний ворог! – написала вона.

Нагадаємо, протести в Тбілісі почалися 20 червня. Їхньою причиною став виступ депутата Держдуми РФ Сергія Гаврилова у парламенті Грузії у кріслі спікера.

Фото: Nino Katamadze