З’явився перший трейлер фільму Джуманджі: Наступний рівень, в якому знову знімається Двейн Джонсон.
З’явився перший трейлер фільму Джуманджі: Наступний рівень, який розповість про нові пригоди в містичній грі з однойменною назвою.
Цього разу один з головних героїв попередньої частини потрапляє в Джуманджі і друзі вирішують врятувати його з пастки.
Однак все йде не за планом і разом з ними в гру потрапляють двоє літніх людей.
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Команда попереднього фільму (Двейн Джонсон, Джек Блек, Кевін Гарт і Карен Гіллан) повернеться і в Джуманджі: Наступний рівень.
Також у фільмі знімаються Денні ДеВіто і Денні Гловер.
Джуманджі: Наступний рівень з’явиться у кінотеатрах 12 грудня 2019 року.
До слова, з’явився перший трейлер фільму за романом Стівена Кінга Доктор Сон.
Відео: Планета Кіно