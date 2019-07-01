Фотомодель та актриса Памела Андерсон 1 липня святкує день народження. Факти ICTV зібрали найвідвертіші знімки секс-символу 90-х.

Канадсько-американська актриса та фотомодель Памела Андерсон 1 липня 2019 року святкує свій 52-й день народження.

Світову славу Андерсон отримала після фотографування на обкладинку чоловічого журналу Playboy та головної ролі у телесеріалі Рятувальники Малібу.

З молодих років актриса неодноразово змінювала свою зовнішність. Спочатку вона збільшила груди до четвертого розміру, а згодом і до п’ятого. Також Памела Андерсон робила кілька операцій зі збільшення губ та робила ін’єкції ботоксом.

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У 1999 році Андерсон видалила імплантати з грудей. У 32-річному віці Памела зробила ще кілька пластичних операцій, які сильно змінили зовнішність зірки та додали років.

Однак знаменитість продовжувала доглядати за собою, займатися спортом та правильно харчуватися, тому навіть у 52-річному віці вона дозволяє собі одягати міні з глибоким декольте.

За багаторічну кар’єру моделі Памела Андерсон неодноразово демонструвала свої форми на еротичних фотосесіях. Факти ICTV зібрали найвідвертіші знімки зірки.

Раніше Факти ICTV писали, що Памела Андерсон розірвала стосунки зі своїм нареченим, футболістом збірної Франції Аділем Рамі.