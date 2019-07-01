Популярний репер Lil Nas X, пісня якого два місяці була у топах чарту Billboard, зробив камінг-аут.

Популярний репер Lil Nas X зізнався, що він має гомосексуальну орієнтацію. Про цю новину він повідомив, вказавши на текст пісні C7osure зі свого нового EP.

Lil Nas X – американський репер з Атланти, він у своїх піснях поєднує хіп-хоп і кантрі. Популярність йому приніс трек Old Town Road. Саме ця композиція очолювала чарт Billboard близько двох місяців.

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Популярною пісня стала через челендж у TikTok. Під Old Town Road підліток з’являється у кадрі у звичайному вигляді, на дропі відбувалася монтажна склейка – він там міг бути у ковбойському капелюсі і в чому завгодно.

Пізніше ця версія Old Town Road очолила Billboard Hot 100 – головний американський чарт поза жанрів.

До речі, учасник популярного гурту One Direction Гаррі Стайлс зробив камінг-аут під час концерту.

Фото: lilnasx